Son Dakika Haberleri: Denizli'de Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

Denizli'de Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

29 dakika önce

DENİZLİ'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
DENİZLİ'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin 10 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı baskında esnaf, işçi ve özel şirket çalışanı gibi çeşitli meslek gruplarından 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen dokümanlara el konuldu. Emniyete getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:07 Kaynak: DHA

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