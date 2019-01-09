Denizli'de Fetö Operasyonu
11 dakika önce
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma çerçevesinde 10 şüpheli yakalandı.
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma çerçevesinde 10 şüpheli yakalandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen doküman ve dijital materyallere el konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:43 Kaynak: AA
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