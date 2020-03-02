Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

6 saat önce

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda aralarında 1 muvazzaf uzman çavuşun da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda aralarında 1 muvazzaf uzman çavuşun da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde yapıldı. Yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında sabit ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 KHK kapsamında ihraç olan araştırma görevlisi, 1 askeri okuldan ilişiği kesilen, 1 emekli astsubay olmak üzere 5 şahıs ile yine terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama emri olan 8 şüpheli olmak üzere toplam 13 şahıs gözaltına alındı.


Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:42 Kaynak: İHA
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