Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

DENİZLİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında polis ekipleri, bugün sabah ilçe merkezindeki önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu belirlenen 13 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyaller ve örgütsel dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.