Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlara devam ediyor. FETÖ terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve firari olan şahıs tutuklandı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 17:50 - Kaynak: İHA
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