Denizli'de FETÖ operasyonu - Son Dakika

Denizli 'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.

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