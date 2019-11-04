Son Dakika Haberleri: Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Denizli'de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama emri bulunan 4 şahıs ile örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçlaması ile 1 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 3 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldığı belirtildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:59 Kaynak: İHA
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