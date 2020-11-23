Denizli'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
23.11.2020 17:51
DENİZLİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si eski askeri öğrenci, biri de muvazzaf asker olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.
DENİZLİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si eski askeri öğrenci, biri de muvazzaf asker olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün operasyon düzenlendi. Ekipler, FETÖ üyelerince ankesörlü hatlardan arandığı tespit edilen 2'si eski askeri öğrenci, biri de muvazzaf asker olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika Yerli koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı, yan etki görülmedi Arsenal, Pepe'ye yapılan ırkçı yorumlar sonrası polise gidiyor Çankırı'da traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti Koronavirüse yakalanan sunucu vatandaşları uyardı: Yalvarıyorum, evden dışarı çıkmayın Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada