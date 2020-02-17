Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

7 saat önce

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütle ankesörlü telefonlar üzerinden bağlantı kurdukları öne sürülen 2 askeri okuldan ilişiği kesilen şahıs, 1 polis kolejinden ilişiği kesilen şahıs ve ihraç edilmiş bir diş hekimi ile bir öğretmen olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:25 Kaynak: İHA
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