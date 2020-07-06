Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından ardışık arandıkları tespit edilen şahıslarla FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama emri bulunan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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