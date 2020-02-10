Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

DENİZLİ'de, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri sabah saatlerinde, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu belirlenen 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konulduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildiği bildirildi.