Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

7 saat önce

DENİZLİ'de, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

DENİZLİ'de, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri sabah saatlerinde, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu belirlenen 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konulduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildiği bildirildi.


Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:52 Kaynak: DHA
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