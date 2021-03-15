Denizli'de FETÖ operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika

Denizli'de FETÖ operasyonuna 1 tutuklama
15.03.2021 17:17
DENİZLİ'de, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
DENİZLİ'de, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından bu sabah kent merkezinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenlendi. Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu belirtilen 4 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından, dün, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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