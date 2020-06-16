Denizli'de FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlar ile ankesörlü telefonlarla örgüt üyeleriyle görüştüğü tespit edilenlerin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

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