Son Dakika Haberleri: Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı
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Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı

6 saat önce

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı, System.String[]

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, adreslerindeki aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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