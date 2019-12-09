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Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı
6 saat önce
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:28 Kaynak: AA
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, adreslerindeki aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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