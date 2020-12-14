Denizli'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Operasyonda, sabit ve ankesörlü hatlardan arandıkları, örgütün toplantılarına katıldıkları iddia edilen 8 şüpheli ile kapatılan Bank Asya'ya FETÖ'ye destek amacıyla para yatırdığı iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.