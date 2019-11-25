Son Dakika Haberleri: Denizli'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Denizli'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı.

Denizli'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.


Operasyonda gözaltına alınan A.R'nin adresinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.


Ankesörlü telefon üzerinden örgüt üyeleriyle iletişim kurduğu öne sürülen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi
Uğur Dündar ile Sevilay Yılman canlı yayında Talat Atilla üzerinden tartışma yaşadı Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 00:53:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]