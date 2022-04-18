Denizli'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

18.04.2022 15:57
Denizli'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün avukat mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği öne sürülen A.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Denizli, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:57 Bu kadarı da pes! Dilenci, kendini arabanın önüne atarak bayılma numarası yaptı
15:55 Emekli işçi kendi gazını üretiyor! 1 litrelik benzinle 15 günlük tüp ihtiyacını karşılıyor
15:52 Ukrayna'nın esir aldığı muhalif lider Medvedçuk kamera karşısına geçti ve "Beni esir askerlerle takas edin" dedi
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
15:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu Kürt oyları belirleyecek
15:42 Tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
15:41 Ekipler, Aksaray-Adana karayolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı
15:40 Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü! Astronotlar, adaptasyon için karantinaya girecek
15:37 İçlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da var! Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen sosyal medyada gündem oldu
15:15 HDP'li Semra Güzel her yerde aranıyordu! Paylaşılan fotoğrafta Norveç'te olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 16:03:47. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement