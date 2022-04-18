Denizli'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün avukat mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği öne sürülen A.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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