Son Dakika Haberleri: Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 7'si tutuklandı
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Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 7'si tutuklandı

7 saat önce

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 7'si tutuklandı, System.String[]

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan bazılarının örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, bazılarının da örgütteki kişilerle ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları öne sürüldü. Şüphelilerin adreslerinde örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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