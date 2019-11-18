Son Dakika Haberleri: Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı, System.String[]

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ekiplerce 9 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin ankesörlü telefonla, örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski 3 asker ile eski askeri öğrenci tutuklandı. Diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:20 Kaynak: AA
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