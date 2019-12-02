Son Dakika Haberleri: Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı
Son Dakika Güncel Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı, System.String[]

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda ekiplerce yakalanan 9 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.


Şüphelilerin ankesörlü telefonla, örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları öne sürüldü.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:22 Kaynak: AA
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