Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı olduğu ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 27 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi "öncesi ve sonrası" fotoğrafı çektiler