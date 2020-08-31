Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yakalama kararı bulunan bir şüpheli tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile örgütün hücre evlerinde saklandığı belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 kişiden firari hükümlü ile hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.