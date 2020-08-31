Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yakalama kararı bulunan bir şüpheli tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile örgütün hücre evlerinde saklandığı belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 3 kişiden firari hükümlü ile hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 17:25 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika