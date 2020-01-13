Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı olduğu ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 19 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Kent merkezindeki operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:02 Kaynak: AA
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