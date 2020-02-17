Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı olduğu ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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