Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

7 saat önce

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, System.String[]

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı olduğu ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:12 Kaynak: AA
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