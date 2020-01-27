Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, System.String[]

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı olduğu ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 9 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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