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Denizli'de FETÖ operayonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de FETÖ operayonu: 5 gözaltı

08.11.2021 16:53
Denizli'de FETÖ operayonu: 5 gözaltı

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emnieyt Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlar düzeneldi. Operasyonlar kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürttükleri tespit edilen 2 ihraç askeri öğrenci, ihraç polis koleji öğrencisi, emekli memur ve ev hanımın arasında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

(Fadıl Pişkin/İHA)

Denizli'de FETÖ operayonu: 5 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Denizli, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli'de FETÖ operayonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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