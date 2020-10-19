Denizli'de FETÖ / PDY terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Denizli'de FETÖ / PDY terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

19.10.2020 16:11
Denizli'de FETÖ / PDY terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı, System.String[]

Denizli'de, son bir hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen FETÖ / PDY terör örgütü operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

Denizli'de, son bir hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen FETÖ/ PDY terör örgütü operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ/ PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenledi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 12 ile 18 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/ PDY terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şahıs yine ankesörlü sabit hatlar ve büfe ardışık hatlardan arandıkları tespit edilen 1 şüpheliyle ile toplam 3 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

-İHA-

Denizli'de FETÖ / PDY terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de FETÖ / PDY terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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