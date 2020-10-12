Denizli'de FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandığı değerlendirilen eski askeri öğrenci A.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Denizli 'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski askeri öğrenci yakalandı.

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