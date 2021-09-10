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FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı - Son Dakika

FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı

10.09.2021 16:25

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın ile aynı suçtan aranan eşi gözaltına alındı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın ile aynı suçtan aranan eşi gözaltına alındı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün bulunduğu adres, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edildi.

İstiklal Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda, hükümlü eski öğretmen H.B. ile aynı suçlamayla hakkında yakalama kararı bulunan eşi O.B. yakalandı.

Evdeki aramalarda, dijital materyaller, çanta içinde 17 bin 150 avro ile "Gözlerinizden öpüyorum, bayram harçlıklarınız" yazılı not ele geçirildi.

H.B. işlemlerin ardından cezaevine sevk edilirken, O.B. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı
FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı
FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı
FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı
FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı
FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı - Son Dakika
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