Denizli'de FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan iki firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlünün bulunduğu adresler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlendi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan 2 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyesi oldukları ve örgütün sözde eğitim yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla aranan 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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