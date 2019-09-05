Son Dakika Haberleri: Denizli'de fetö'ye 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de fetö'ye 3 gözaltı

2 saat önce

Denizli'de FETÖ'ye 3 gözaltıDenizli'de, FETÖPYD'ye yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de FETÖ'ye 3 gözaltı

Denizli'de, FETÖPYD'ye yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün (çarşamba), Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, örgüt mensuplarının kaldığı tespit edilen hücre evlerine operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda, V.Ş., H.D. ve M.K. adlı 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların haklarında yakalama kararının bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği belirtildi. Hücre evlerinde yapılan aramada ise, 5 bin 400 dolar, 1735 lira, 200 Euro ve 2 sahte kimlik ele geçirildiği kaydedildi. Bulunan dijital materyallere el konuldu. Zanlılardan V.Ş.'nin, örgütte üst düzey yönetici olduğu belirtildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizi olmayan kentten dünyanın 80 ülkesine yıllık 6 bin ton tütsülenmiş balık gönderiyorlar
Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı Erdoğan ile görüştüler! Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi seçmesine kesin gözüyle bakılıyor Fatih Portakal, Yenikapı'da araçların sergilenmesini yeterli bulmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:00:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de fetö'ye 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]