Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama - Son Dakika
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Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama

15 dakika önce

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından, dün kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu belirtilen 15 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konulduğu belirtildi. Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:34 Kaynak: DHA
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