Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama - Son Dakika

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 6 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis, dün önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu örgütün mahrem yapılanmasında görev aldığı öne sürülen 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.