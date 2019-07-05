Son Dakika Haberleri: Denizli'de FETÖ'ye 4 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de FETÖ'ye 4 tutuklama

1 saat önce

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

Denizli'de FETÖ'ye 4 tutuklama, System.String[]
DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu tespit edilen kişilerin saklandığı 'gaybubet' evlerine dün sabah operasyon düzenledi. 5 ayrı eve yapılan baskında, 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, dün akşam adliye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:55 Kaynak: DHA
cumhuriyet başsavcılığı, denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Murat Yeni hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı Son Dakika! Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli Son dakika! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde patlama: 2 ölü, 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:15:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de FETÖ'ye 4 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]