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Denizli'de FETÖ'ye 4 tutuklama

7 saat önce

DENİZLİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de FETÖ'ye 4 tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince geçen cuma günü kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Aralarında şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu belirtilen 3'ü muazzaf asker 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:52 Kaynak: DHA
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