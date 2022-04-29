Denizli'de FETÖ'ye yardım suçundan hapis cezası alan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de FETÖ'ye yardım suçundan hapis cezası alan 2 hükümlü yakalandı

29.04.2022 15:05
Denizli'de FETÖ'ye yardım suçundan hapis cezası alan 2 hükümlü yakalandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek suçundan hapis cezasına çarptırılan firari 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek suçundan hapis cezasına çarptırılan firari 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında "FETÖ'ye isteyerek ve bilerek yardım etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

FETÖ yapılanması içinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de FETÖ'ye yardım suçundan hapis cezası alan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de FETÖ'ye yardım suçundan hapis cezası alan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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