Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 6 zanlı yakalandı.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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