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Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

31.01.2022 19:25
Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet ve askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet ve askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, beş ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün "emniyet ve askeri mahrem yapılanması"nda faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 eski emniyet personeli, 3 askeri okul öğrencisi ve 1 eski askeri personel olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. ???????

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Denizli, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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