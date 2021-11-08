Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Operasyonda, aralarında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirtilen 2 eski askeri öğrenci ve eski polis koleji öğrencisinin de bulunduğu 5 zanlı yakalandı.

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