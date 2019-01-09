Son Dakika Haberleri: Denizli'de Filenin Sultanları Belli Oldu

Denizli'de Filenin Sultanları Belli Oldu

30 dakika önce

Denizli'de 'Okul Sporları Voleybol Genç Bayanlarda' sezonu şampiyon tamamlayan Kazım Kaynak Anadolu Lisesi takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Denizli'de Filenin Sultanları Belli Oldu, System.String[]
Denizli'de 'Okul Sporları Voleybol Genç Bayanlarda' sezonu şampiyon tamamlayan Kazım Kaynak Anadolu Lisesi takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol Genç Bayanlar müsabakaları sona erdi. KYK Spor Salonunda müthiş heyecana sahne olan maçlarda okullardan gelen öğrenciler takımlarını coşkuyla destekledi. 23 okul takımının ter döktüğü müsabakalar sonunda şampiyonluk ipini Kazım Kaynak Anadolu Lisesi takımı göğüsledi.

Voleybol müsabakaları sonrası ödül törenine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti. Yapılan açıklamaya göre il sıralamasında ilk iki sırayı alan Kazım Kaynak Anadolu Lisesi ile Final Akademi Lisesi takımları grup aşamasında Denizli'yi temsil etme hakkı kazandı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:05 Kaynak: İHA

Genç, voleybol, Denizli, Spor
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