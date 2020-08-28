Denizli'de film gibi soygun girişimi - Son Dakika

Denizli'de film gibi soygun girişimi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde özel bankaların para kuryeliğini yapan özel güvenlik şirketinin şubesine, kargocu görünümlü, bez maskeli 3 kişi tarafından silahlı soygun girişiminde bulunuldu. 13 milyon lira paranın bulunduğu şubeye giren ancak özel güvenlik görevlileri engeliyle karşılaşan şüpheliler, tabancayla havaya ateş açıp kaçtı. Polis, şüphelerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay bugün saat 09.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi, Hüdai Oral Caddesinde özel güvenlik şirketinin Denizli'deki şubesinde yaşandı. Özel bankaların para kuryeliğini yapan ve bankaların ATM makinelerine para taşıyan özel güvenlik şirketine otomobille gelen kargo görevlisi görünümündeki, bez maskeli 3 kişi, 2'si araçtan indi. şüphelilerden 1'i kendini kargo görevlisi olarak tanıtıp, içeri girerken, diğeri kapıda gözcülük yaptı. İçeri giren şüpheli, belinden tabancasını çıkardı. Bu sırada şirketin güvenlik görevlisi durumu fark edip, tabancasını çıkarmak istedi. Ancak, şüpheli, özel güvenlik görevlisinin üzerine atlayıp, sarılarak tabancasını çıkarmasına engel oldu. Bu sırada, gürültülere koşan diğer özel güvenlik görevlileri tabancalarını çıkartıp yardıma geldi. Bunun üzerine şüpheli, havaya tek el ateş edip, dışarı kaçtı. Şüpheli, dışarda gözcülük yapan diğer arkadaşıyla olay yerine geldikleri otomobile koşmaya başladı. Otomobile binecekleri sırada şüphelilerden biri düştü. Ancak otomobil bu sırada hareket etti. Şüpheliler, arkadaşlarından birinin olay yerinde kaldığını fark edip, olay yerinden aldıktan sonra tekrar yollarına devam edip, kaçtı.

O anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin, 13 milyon lira paranın bulunduğu özel güvenlik şirketinin merkezinin önünden bir kaç kez geçtikleri de anlaşıldı.

Güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İşyerinin içinde ve önünde polis ekipleri inceleme yaptı, boş kovan aradı. Polisler işyerinin önünü didik didik aradı. İşyerinin güvenlik kamera kayıtları da detaylı olarak incelemeye alındı.

Olaya görgü tanığı olan isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın, "Ben balkonda otururken, silah seslerini duydum, çok korktum. Kör bir kurşun isabet etmesin diye saklandım. Daha sonra baktığımda, yüzlerinde maske olan iki kişi, otomobile biniyordu. Ancak biri kaçarken dengesini kaybedip, düştü. Kalkıp otomobile binip kaçtılar" dedi. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.