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Denizli'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Denizli'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

29.11.2021 15:23
Denizli'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Denizli'de haklarında FETÖ üyeliği suçlamasıyla hapis cezası kararları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Denizli'de haklarında FETÖ üyeliği suçlamasıyla hapis cezası kararları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'den aranan iki hükümlünün kent merkezindeki bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi hakkında, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası kararları bulunduğu belirlendi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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