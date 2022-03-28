Denizli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

28.03.2022 17:15
Denizli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemin ardından cezaevine teslim edildi.

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Son dakika haberi... FETÖ/PKK operasyonunda 3 kişi yakalandı Son dakika haberi... FETÖ/PKK operasyonunda 3 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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