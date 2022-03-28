Denizli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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