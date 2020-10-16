Firari suç örgütü elebaşı ormanda yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buldan ilçesinde "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte katılmak ve örgüt faaliyeti kapsamında dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirmek" suçlarını işlediği iddiasıyla 1 yıldır aranan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Denizli 'de suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı ormanlık alanda gözaltına alındı.

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