Denizli'de fırtına: 2 kişi yaralandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de fırtına: 2 kişi yaralandı (2) - Son Dakika

Denizli'de fırtına: 2 kişi yaralandı (2)

6 saat önce

DEV ÇATI CADDEYE UÇTUDenizli'de, şiddetli rüzgar nedeniyle kentin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi'nde, 7 katlı apartmanın çatısı yola uçtu.

Denizli'de fırtına: 2 kişi yaralandı (2), System.String[]

DEV ÇATI CADDEYE UÇTU

Denizli'de, şiddetli rüzgar nedeniyle kentin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi'nde, 7 katlı apartmanın çatısı yola uçtu. Çift şeritli caddeyi kaplayan dev çatı nedeniyle 5 araç zarar gördü ve ulaşım durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Öte yandan çatının caddeye uçma anı, bir iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, çatının caddeye uçması ve kaldırımdaki insanların panikle kaçışmaları yer alıyor.

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,


Atatürk Caddesi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:44 Kaynak: DHA
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