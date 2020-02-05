Son Dakika › Güncel › Denizli'de fırtına etkili oldu,çatılar uçtu o anlar kamerada - Son Dakika
Denizli'de fırtına etkili oldu,çatılar uçtu o anlar kamerada
6 saat önce
Denizli'de fırtına etkili oldu,çatılar uçtu o anlar kamerada.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:30 Kaynak: DHA
Denizli'de fırtına etkili oldu,çatılar uçtu o anlar kamerada
Son Dakika Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı Son dakika: Erzurum'da özel halk otobüsü yol kenarına devrildi: 1 ölü, 21 yaralı Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor Trump, azil soruşturmasında tüm suçlamalardan aklandı