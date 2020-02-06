Denizli'de fırtına etkili oldu,çatılar uçtu o anlar kamerada - ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de fırtına etkili oldu,çatılar uçtu o anlar kamerada - ek - Son Dakika

Denizli'de fırtına etkili oldu,çatılar uçtu o anlar kamerada - ek

50 dakika önce

Denizli'de fırtına etkili oldu,çatılar uçtu o anlar kamerada - ek.

Denizli'de fırtına etkili oldu,çatılar uçtu o anlar kamerada - ek

Denizli'de fırtına etkili oldu,çatılar uçtu o anlar kamerada - ek

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:56 Kaynak: DHA
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