Denizli'de fırtına etkili oldu,çatılar uçtu o anlar kamerada - ek - Son Dakika

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Denizli'de fırtına etkili oldu,çatılar uçtu o anlar kamerada - ek
50 dakika önce
Denizli'de fırtına etkili oldu,çatılar uçtu o anlar kamerada - ek.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:56 Kaynak: DHA
Denizli'de fırtına etkili oldu,çatılar uçtu o anlar kamerada - ek
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