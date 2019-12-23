Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti - Son Dakika

Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti (3)

BİNANIN UÇAN ÇATISI, CİPİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'ndeki 6456 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısı, fırtınada uçtu. Çatıdan düşen kalas ve kiremit parçaları, Nail Günenç'e ait park halindeki 20 AZK 79 plakalı cipin üzerine düşü. Araçta hasar meydana geldi. Apartman sakinlerinden Ali Papuç, fırtına nedeniyle günü zor geçirdiklerini belirterek, Sabah kalktığımızda çatı yerinde yoktu. Fırtınada uçmuş. Komşumuzun cipinin üzerine düştüğünü gördüm. Ürkütücü manzara vardı. O saatte dışarıda kimsenin olmaması olası üzücü durumu önledi diye konuştu.

Fırtına nedeniyle korktuğunu dile getiren Mehmet Ay da Can kaybı yaşanmamış olması sevindirici dedi.

Görüntü Bilgisi

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-Üzerine çatı düşen cipin görüntüsü

-Çatı parçalarından görüntü

-Apartman sakinlerinden görüntü

-Ali Papuç ve Mehmet Ay ile röp. Haber-Kamera Deniz TOKAT DENİZLİ, (DHA)