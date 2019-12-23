Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti (2) - Son Dakika

APARTMANIN ÇATISI UÇTU

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki sitede bulunan 7 katlı apartmanın çatısı, bu sabah fırtınada uçtu. Çatının iskeletindeki kalas parçaları ve üzerindeki kiremitlerin büyük bölümü, site bahçesine düştü. Çatıdan düşen parçalar, park halindeki 2 otomobilde hasara neden oldu. Çatının düştüğü yerde kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ,