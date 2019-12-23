Son Dakika › Güncel › Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti (2) - Son Dakika
Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti (2)
6 saat önce
APARTMANIN ÇATISI UÇTUDenizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki sitede bulunan 7 katlı apartmanın çatısı, bu sabah fırtınada uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:29 Kaynak: DHA
APARTMANIN ÇATISI UÇTU
Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki sitede bulunan 7 katlı apartmanın çatısı, bu sabah fırtınada uçtu. Çatının iskeletindeki kalas parçaları ve üzerindeki kiremitlerin büyük bölümü, site bahçesine düştü. Çatıdan düşen parçalar, park halindeki 2 otomobilde hasara neden oldu. Çatının düştüğü yerde kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi.
Deniz TOKAT/DENİZLİ,
Son Dakika İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek