Denizli'de foseptiğe düşen 2 ineği itfaiye çıkardı - Son Dakika
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Denizli'de foseptiğe düşen 2 ineği itfaiye çıkardı

08.04.2022 11:59
Denizli'de foseptiğe düşen 2 ineği itfaiye çıkardı

Denizli'nin Kale ve Acıyapam ilçelerinde hayvan dışkıları için açılan foseptiğe düşen 2 inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Denizli'nin Kale ve Acıyapam ilçelerinde hayvan dışkıları için açılan foseptiğe düşen 2 inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kale ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde Fatma Karakurt'a ait besi çiftliğinde bir inek, kapağı açık bırakılan foseptiğe düştü.

İneği kendi imkanlarıyla çıkaramayan çiftlik görevlileri, durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi Kale İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

İnek, iş makinesi yardımıyla yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kuyudan çıkarıldı.

Öte yandan Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi'nde de Bülent Esenkaya'ya ait çiftlikte fosseptiğe düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Denizli, İtfaiye, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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